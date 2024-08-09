Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис.

Суспільство 13:25   09.08.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили ділка, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним «допомогти» з отриманням відстрочки від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку липня 29-річний фігурант запропонував чоловіку «допомогти» з оновленням даних у військовому квитку та отримати відстрочку від мобілізації.

Така «послуга» вартувала 1000 доларів.  Ділок зазначив, що за свою «роботу» він візьме лише сто доларів, а решта — це «гонорар» співробітників військкомату, з якими у нього «налагоджені ділові зв’язки» і які оновлять дані «клієнта». Також підозрюваний повідомив, що підставою для відстрочки від мобілізації на рік буде наявність «захворювання», у зв’язку з яким чоловік нібито потребуватиме невідкладного лікування.

Ділок наголосив, що у разі відмови чоловіка одразу мобілізують. Крім коштів, для підготовки «пакету» документів «клієнту» необхідно було надати фотокартки, а також копії паспорта та ідентифікаційного коду, додали правоохоронці.

Одразу після передачі коштів ділка затримали. Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 242 тисячі гривень, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі встановлюється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, а також повне коло інших учасників оборудки та «клієнтів», які скористалися послугами фігуранта.

02
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові пограбували чоловіка: ймовірного злочинця майже одразу піймали
У Харкові пограбували чоловіка: ймовірного злочинця майже одразу піймали
09.08.2024, 13:49
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
Першокурснику харківського вишу загрожує довічне: у чому його обвинувачують
06.08.2024, 17:18
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
Наслідки будуть досить важкими – Синєгубов про скасування «дистанційки»
08.08.2024, 15:47
У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис.
У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис.
09.08.2024, 13:25
«Ми першопрохідці» – Терехов розповів про підготовку Харкова до зими
«Ми першопрохідці» – Терехов розповів про підготовку Харкова до зими
09.08.2024, 12:50
Жінка вижила після падіння з 9 поверху в Харкові – поліція (відео)
Жінка вижила після падіння з 9 поверху в Харкові – поліція (відео)
09.08.2024, 11:38

Новини за темою:

13:48
10 тисяч гривень вирвав з рук жінки грабіжник серед білого дня у Харкові
19:21
2,2 млрд грн компенсації отримали за пошкоджене житло на Харківщині
22:18
Литва більше не оплачуватиме навчання українців у вишах на прохання України
17:57
2,5 млн євро виділили на переїзд 39 хом’яків з одного поля на інше
16:34
Франція надасть кошти на модернізацію укриттів шкіл Харкова

Ви читали новину: «У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис.»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили ділка, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним «допомогти» з отриманням відстрочки від мобілізації.".