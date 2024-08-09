У Харкові чоловік обіцяв допомогти з оновленням даних і відстрочкою за $1 тис.

У Харкові викрили ділка, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним «допомогти» з отриманням відстрочки від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку липня 29-річний фігурант запропонував чоловіку «допомогти» з оновленням даних у військовому квитку та отримати відстрочку від мобілізації.

Така «послуга» вартувала 1000 доларів. Ділок зазначив, що за свою «роботу» він візьме лише сто доларів, а решта — це «гонорар» співробітників військкомату, з якими у нього «налагоджені ділові зв’язки» і які оновлять дані «клієнта». Також підозрюваний повідомив, що підставою для відстрочки від мобілізації на рік буде наявність «захворювання», у зв’язку з яким чоловік нібито потребуватиме невідкладного лікування.

Ділок наголосив, що у разі відмови чоловіка одразу мобілізують. Крім коштів, для підготовки «пакету» документів «клієнту» необхідно було надати фотокартки, а також копії паспорта та ідентифікаційного коду, додали правоохоронці.

Одразу після передачі коштів ділка затримали. Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 242 тисячі гривень, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі встановлюється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, а також повне коло інших учасників оборудки та «клієнтів», які скористалися послугами фігуранта.