В Харькове мужчина обещал «помочь» с обновлением данных и отсрочкой за $1 тыс.
В Харькове разоблачили дельца, который за деньги обещал военнообязанным «помочь» с получением отсрочки от мобилизации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале июля 29-летний фигурант предложил мужчине «помочь» с обновлением данных в военном билете и получить отсрочку от мобилизации.
Такая «услуга» стоила 1000 долларов. Делок отметил, что за свою «работу» он возьмет всего сто долларов, а остальные — это «гонорар» сотрудников военкомата, с которыми у него «налажены деловые связи». Также подозреваемый сообщил, что основанием для отсрочки от мобилизации на год будет наличие «заболевания», в связи с которым мужчина якобы будет нуждаться в неотложном лечении.
Делок подчеркнул, что в случае отказа мужчину сразу мобилизуют. Кроме средств, для подготовки пакета документов клиенту необходимо было предоставить фотографии, а также копии паспорта и идентификационного кода, добавили правоохранители.
Сразу после передачи денег дельца задержали. Ему сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 242 тысячи гривен, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также полный круг других участников сделки и «клиентов», воспользовавшихся услугами фигуранта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, обновление данных, отсрочка, полиция, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили дельца, который за деньги обещал военнообязанным «помочь» с получением отсрочки от мобилизации.".