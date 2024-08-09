Не явился по повестке: на Харьковщине мужчина сядет на три года в тюрьму
На Харьковщине суд признал виновным 54-летнего жителя Купянского района, который уклонился от мобилизации.
Приговор вынесли жителю поселка Шевченково. В сентябре прошлого года он прошел ВЛК. Мужчину признали годным к воинской службе.
«Однако, получив в ноябре повестку, он без уважительных причин не явился в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего прохождения службы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры отметили, что мужчину предупреждали об ответственности за отказ от мобилизации. В суде он признал свою вину. Судили жителя Купянского района в Харькове. Орджоникидзевский райсуд приговорил уклониста к трем годам лишения свободы.
Читайте также: Рекордное количество уклонистов поймали пограничники: были жители Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, приговор, прокуратура, суд, уклонист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не явился по повестке: на Харьковщине мужчина сядет на три года в тюрьму»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине суд признал виновным 54-летнего жителя Купянского района, который уклонился от мобилизации".