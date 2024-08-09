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Не явился по повестке: на Харьковщине мужчина сядет на три года в тюрьму

Общество 10:49   09.08.2024
Оксана Горун
Не явился по повестке: на Харьковщине мужчина сядет на три года в тюрьму

На Харьковщине суд признал виновным 54-летнего жителя Купянского района, который уклонился от мобилизации.

Приговор вынесли жителю поселка Шевченково. В сентябре прошлого года он прошел ВЛК. Мужчину признали годным к воинской службе.

«Однако, получив в ноябре повестку, он без уважительных причин не явился в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего прохождения службы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что мужчину предупреждали об ответственности за отказ от мобилизации. В суде он признал свою вину. Судили жителя Купянского района в Харькове. Орджоникидзевский райсуд приговорил уклониста к трем годам лишения свободы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине суд признал виновным 54-летнего жителя Купянского района, который уклонился от мобилизации".