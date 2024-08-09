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Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці

Суспільство 10:49   09.08.2024
Оксана Горун
Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці

На Харківщині суд визнав винним 54-річного мешканця Куп’янського району, який ухилився від мобілізації.

Вирок ухвалили для жителя селища Шевченкове. У вересні минулого року він пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби.

“Однак, отримавши в листопаді повістку, він без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори зазначили, що чоловіка попереджали про відповідальність за відмову від мобілізації. У суді він визнав свою провину. Судили мешканця Куп’янського району в Харкові. Орджонікідзевський райсуд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині суд визнав винним 54-річного мешканця Куп’янського району, який ухилився від мобілізації".