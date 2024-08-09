Не з’явився за повісткою: на Харківщині чоловік сяде на три роки до в’язниці
На Харківщині суд визнав винним 54-річного мешканця Куп’янського району, який ухилився від мобілізації.
Вирок ухвалили для жителя селища Шевченкове. У вересні минулого року він пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби.
“Однак, отримавши в листопаді повістку, він без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори зазначили, що чоловіка попереджали про відповідальність за відмову від мобілізації. У суді він визнав свою провину. Судили мешканця Куп’янського району в Харкові. Орджонікідзевський райсуд засудив ухилянта до трьох років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині суд визнав винним 54-річного мешканця Куп’янського району, який ухилився від мобілізації".