Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине

Мужчина настойчиво предлагал оформить документы для отсрочки от призыва, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В конце мая 2025 г. житель Богодухова предложил своему знакомому, проходившему ВЛК, помочь с оформлением документов для отсрочки от призыва. Дельцу сначала отказали, но впоследствии он начал действовать более настойчиво и заявил мужчине, что по решению комиссии тот пригоден к военной службе и подлежит мобилизации.

В то же время делец заверил «клиента», что он может повлиять на решение должностных лиц и официально установить факт ухода за матерью, что потом станет основанием для отсрочки. Матери «заказчика» никакой помощи не требовалось. За «услугу» делец попросил 85 тысяч гривен.

В сентябре правохранители задержали его во время получения денег.

Прокурор направил в отношении мужчины обвинение по факту получения неправомерной выгоды для себя за обещание. Обвиняемого будут судить в Богодуховском райсуде Харьковской области.