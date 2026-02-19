Live

Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине

Происшествия 21:52   19.02.2026
Оксана Якушко
Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине

Мужчина настойчиво предлагал оформить документы для отсрочки от призыва, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В конце мая 2025 г. житель Богодухова предложил своему знакомому, проходившему ВЛК, помочь с оформлением документов для отсрочки от призыва. Дельцу сначала отказали, но впоследствии он начал действовать более настойчиво и заявил мужчине, что по решению комиссии тот пригоден к военной службе и подлежит мобилизации.

В то же время делец заверил «клиента», что он может повлиять на решение должностных лиц и официально установить факт ухода за матерью, что потом станет основанием для отсрочки. Матери «заказчика» никакой помощи не требовалось. За «услугу» делец попросил 85 тысяч гривен.

В сентябре правохранители задержали его во время получения денег.

Прокурор направил в отношении мужчины обвинение по факту получения неправомерной выгоды для себя за обещание. Обвиняемого будут судить в Богодуховском райсуде Харьковской области.

Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
19.02.2026, 12:13
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
19.02.2026, 14:27
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
19.02.2026, 22:05
«Их судьба нам не известна» — сколько жителей остается в Купянске (видео)
«Их судьба нам не известна» — сколько жителей остается в Купянске (видео)
19.02.2026, 15:17
Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине
Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине
19.02.2026, 21:52

Новости по теме:

03.11.2025
Отсрочка в харьковских ЦПАУ: как это работает, объяснили в мэрии
17.09.2025
Очередную схему с отсрочками «накрыли» в Харькове: стоимость «пакета услуг»
06.09.2025
Обещал отсрочку за $3000: 25-летнего дельца в Харькове задержали – прокуратура
09.08.2024
В Харькове мужчина обещал «помочь» с обновлением данных и отсрочкой за $1 тыс.
30.06.2024
Мобилизация студентов: как получить отсрочку


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 21:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина настойчиво предлагал оформить документы для отсрочки от призыва, сообщает Харьковская областная прокуратура.".