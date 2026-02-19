Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине
Мужчина настойчиво предлагал оформить документы для отсрочки от призыва, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В конце мая 2025 г. житель Богодухова предложил своему знакомому, проходившему ВЛК, помочь с оформлением документов для отсрочки от призыва. Дельцу сначала отказали, но впоследствии он начал действовать более настойчиво и заявил мужчине, что по решению комиссии тот пригоден к военной службе и подлежит мобилизации.
В то же время делец заверил «клиента», что он может повлиять на решение должностных лиц и официально установить факт ухода за матерью, что потом станет основанием для отсрочки. Матери «заказчика» никакой помощи не требовалось. За «услугу» делец попросил 85 тысяч гривен.
В сентябре правохранители задержали его во время получения денег.
Прокурор направил в отношении мужчины обвинение по факту получения неправомерной выгоды для себя за обещание. Обвиняемого будут судить в Богодуховском райсуде Харьковской области.
Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: отсрочка, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина просил 85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 21:52;