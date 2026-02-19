РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Сьогодні, 19 лютого, вдень армія РФ атакувала БпЛА приватне фермерське господарство у селі Дворічний Кут в Солоницівській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок атаки виникли руйнації та пожежа на даху будівлі ферми. Площа займання скала 40 м кв. Постраждав працівник ферми, чоловік 1967 року народження, а також загинуло близько 100 голів свиней», – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
