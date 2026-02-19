Live

РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині

Події 16:46   19.02.2026
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Сьогодні, 19 лютого, вдень армія РФ атакувала БпЛА приватне фермерське господарство у селі Дворічний Кут в Солоницівській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок атаки виникли руйнації та пожежа на даху будівлі ферми. Площа займання скала 40 м кв. Постраждав працівник ферми, чоловік 1967 року народження, а також загинуло близько 100 голів свиней», – зазначили рятувальники.

удар по ферме на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по ферме на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по ферме на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по ферме на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Читайте також: “Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині
РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині
19.02.2026, 16:46
«Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині
«Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині
19.02.2026, 14:05
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
“Я буду реагувати” – Терехов про мобілізацію в Харкові
19.02.2026, 12:38
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
19.02.2026, 15:17
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
Негода на Харківщині: ситуація на дорогах, у п’ятницю також буде небезпечно
19.02.2026, 15:14

Новини за темою:

18.02.2026
НП на Харківщині: п’ятеро людей отруїлися чадним газом – ДСНС
17.02.2026
На човні з власного подвір’я вивозили родину під Харковом (фото)
17.02.2026
У ДСНС розповіли, як можна вберегтися від затоплень
17.02.2026
ДСНС: рятувальники допомагали відкачувати воду у Харкові й області 65 разів
13.02.2026
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ вдарила по фермі під Харковом: постраждав чоловік, загинули свині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 19 лютого, вдень армія РФ атакувала БпЛА приватне фермерське господарство у селі Дворічний Кут в Солоницівській громаді, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".