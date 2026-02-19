РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи

Сегодня, 19 февраля, днем ​​армия РФ атаковала БпЛА частное фермерское хозяйство в селе Двуречный Кут в Солоницевской громаде, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате атаки возникли разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания 40 м кв. Пострадал работник фермы, мужчина 1967 года рождения, а также погибли около 100 голов свиней», — отметили спасатели.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадавших нет.