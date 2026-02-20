Сьогодні на Харківщині гримітимуть вибухи: причину повідомили в ХОВА

У пресслужбі ХОВА уточнили, що вибухи лунатимуть на Харківщині сьогодні, 20 лютого, з 12:00 до 15:00. Вибухотехніки проводитимуть розмінування в регіоні.

Зокрема, в районі села Гракове Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть вибухові роботи.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 20 лютого росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна в кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто. Інформація щодо постраждалих не надходила, додав Синєгубов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі написали, що, попередньо, росіяни випустили по місту ракету типу «Іскандер-М».