Live

Сьогодні на Харківщині гримітимуть вибухи: причину повідомили в ХОВА

Події 11:16   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні на Харківщині гримітимуть вибухи: причину повідомили в ХОВА Фото: Балаклійська МВА

У пресслужбі ХОВА уточнили, що вибухи лунатимуть на Харківщині сьогодні, 20 лютого, з 12:00 до 15:00. Вибухотехніки проводитимуть розмінування в регіоні.

Зокрема, в районі села Гракове Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть вибухові роботи.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 20 лютого росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна в кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто. Інформація щодо постраждалих не надходила, додав Синєгубов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі написали, що, попередньо, росіяни випустили по місту ракету типу «Іскандер-М».

Читайте також: Як мінімум 13 будівель пошкоджено внаслідок обстрілу РФ – мерія

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень: статистика на Харківщині
20.02.2026, 12:20
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 12:23
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
20.02.2026, 10:19
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
20.02.2026, 08:43

Новини за темою:

11.02.2026
Вибухи в Харкові ввечері 11 лютого: Синєгубов розповів, куди прилетіло
06.02.2026
Новини Харкова – головне 6 лютого: пожежі через електрику, насувається циклон
05.02.2026
Новини Харкова – головне 5 лютого: перебої зі світлом, метро зупинялося
05.02.2026
Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт
04.02.2026
Новини Харкова – головне 4 лютого: удари по місту, що з опаленням


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні на Харківщині гримітимуть вибухи: причину повідомили в ХОВА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА уточнили, що вибухи лунатимуть на Харківщині сьогодні, 20 лютого, з 12:00 до 15:00. Вибухотехніки проводитимуть розмінування в регіоні.".