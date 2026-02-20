Live

Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія

Події 10:19   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що в результаті удару РФ по Харкову вранці 20 лютого в Слобідському районі пошкоджені щонайменше 13 будівель. 

Наслідки обстрілу Харкова 20 лютого
Фото: ХМР

“Комунальні служби почали оперативно усувати наслідки атаки. Фахівці КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна, а працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки та допомагають мешканцям з оформленням допомоги за програмою “єВідновлення”, – додали в мерії.

Наслідки обстрілу Харкова 20 лютого
Фото: ХМР

Нагадаємо, 20 лютого, росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна в кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто. Інформація щодо постраждалих не надходила, додав Синєгубов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі написали, що, попередньо, росіяни випустили по місту ракету типу «Іскандер-М».

Читайте також: Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
20.02.2026, 10:19
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 10:24
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
20.02.2026, 08:43

Новини за темою:

31.01.2026
Немає напруги: що з транспортом у Харкові та поїздами Укрзалізниці
29.12.2025
Сніг розчищають у Харкові: за три доби вивезли понад 1000 кубометрів 📹
29.12.2025
Удар КАБом по Клочківській: підрахували, скільки будинків пошкоджені (фото)
12.12.2025
За тиждень у Харкові – майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ
10.12.2025
Завтра в Харкові перекриють Чернишевську – причина та, як об’їжджати


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 10:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що в результаті удару РФ по Харкову вранці 20 лютого в Слобідському районі пошкоджені щонайменше 13 будівель. ".