Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія

У пресслужбі мерії повідомили, що в результаті удару РФ по Харкову вранці 20 лютого в Слобідському районі пошкоджені щонайменше 13 будівель.

“Комунальні служби почали оперативно усувати наслідки атаки. Фахівці КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна, а працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки та допомагають мешканцям з оформленням допомоги за програмою “єВідновлення”, – додали в мерії.

Нагадаємо, 20 лютого, росіяни обстріляли Харків. Вибух пролунав уранці у Слобідському районі. За інформацією Ситуаційного центру, внаслідок удару вибиті вікна в кількох багатоповерхівках, написав міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: окупанти вдарили по Харкову ракетою. На місці удару спалахнули два авто. Інформація щодо постраждалих не надходила, додав Синєгубов. Пізніше в Харківській облпрокуратурі написали, що, попередньо, росіяни випустили по місту ракету типу «Іскандер-М».