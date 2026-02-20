Live

Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия

Происшествия 10:19   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия Фото: ХГС

В пресс-сслужбе мэрии сообщили, что в результате удара РФ по Харькову утром 20 февраля в Слободском районе повреждены как минимум 13 зданий. 

Последствия обстрела Харькова 20 февраля
Фото: ХГС

«Коммунальные службы начали оперативно устранять последствия атаки. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, а работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома и помогают жителям с оформлением помощи по программе «єВідновлення», – добавили в мэрии.

Последствия обстрела Харькова 20 февраля
Фото: ХГС

Напомним, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто. Информация о пострадавших не поступала, добавил Синегубов. Позже в Харьковской облпрокуратуре написали, что, предварительно, россияне запустили по городу ракету типа «Искандер-М».

Читайте также: Почти полсотни БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
Новости Харькова — главное 20 февраля: утром враг атаковал город «Искандером»
20.02.2026, 10:24
Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району
Сегодня утром россияне ударили ракетой по Слободскому району
20.02.2026, 07:17
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
19.02.2026, 12:13
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине
19.02.2026, 14:27
Сегодня 20 февраля 2026: какой день в истории
Сегодня 20 февраля 2026: какой день в истории
20.02.2026, 06:00
Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия
Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия
20.02.2026, 10:19

Новости по теме:

31.01.2026
Нет напряжения: что с транспортом в Харькове и поездами Укрзалізниці
29.12.2025
Снег расчищают в Харькове: за трое суток вывезли больше 1000 кубометров 📹
29.12.2025
Удар КАБом по Клочковской: подсчитали, сколько домов повреждено (фото)
12.12.2025
За неделю в Харькове – почти полторы тысячи заболевших гриппом и ОРВИ
10.12.2025
Завтра в Харькове перекроют Чернышевскую – причина и, как объезжать


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 10:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-сслужбе мэрии сообщили, что в результате удара РФ по Харькову утром 20 февраля в Слободском районе повреждены как минимум 13 зданий. ".