Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия

В пресс-сслужбе мэрии сообщили, что в результате удара РФ по Харькову утром 20 февраля в Слободском районе повреждены как минимум 13 зданий.

«Коммунальные службы начали оперативно устранять последствия атаки. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, а работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома и помогают жителям с оформлением помощи по программе «єВідновлення», – добавили в мэрии.

Напомним, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто. Информация о пострадавших не поступала, добавил Синегубов. Позже в Харьковской облпрокуратуре написали, что, предварительно, россияне запустили по городу ракету типа «Искандер-М».