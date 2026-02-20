Как минимум 13 зданий повреждены в результате обстрела РФ – мэрия
В пресс-сслужбе мэрии сообщили, что в результате удара РФ по Харькову утром 20 февраля в Слободском районе повреждены как минимум 13 зданий.
«Коммунальные службы начали оперативно устранять последствия атаки. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, а работники КП «Жилкомсервис» обследуют дома и помогают жителям с оформлением помощи по программе «єВідновлення», – добавили в мэрии.
Напомним, 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто. Информация о пострадавших не поступала, добавил Синегубов. Позже в Харьковской облпрокуратуре написали, что, предварительно, россияне запустили по городу ракету типа «Искандер-М».
