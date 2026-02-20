Live

Сегодня на Харьковщине будут греметь взрывы: причину сообщили в ХОВА

Происшествия 11:16   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня на Харьковщине будут греметь взрывы: причину сообщили в ХОВА Фото: Балаклейская ГВА

В пресс-службе ХОВА уточнили, что взрывы будут раздаваться в Харьковской области сегодня, 20 февраля, с 12:00 до 15:00. Взрывотехники будут проводить разминирование в регионе.

В частности, в районе села Граково Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что 20 февраля, россияне обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал утром в Слободском районе. По информации Ситуационного центра, в результате удара выбиты окна в нескольких многоэтажках, написал городской голова Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: оккупанты ударили по Харькову ракетой. На месте удара загорелись два авто. Информация о пострадавших не поступала, добавил Синегубов. Позже в Харьковской облпрокуратуре написали, что, предварительно, россияне запустили по городу ракету типа «Искандер-М».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
