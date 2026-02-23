Сьогодні 23 лютого 2026: яке свято та день в історії

23 лютого цього року починається Великий пост. У цей день у 2022-му Верховна Рада запровадила в Україні режим надзвичайного стану. У 2014-му виконувати обов’язки Президента України почав Олександр Турчинов. У 1954-му народився Віктор Ющенко. У 1918-му російські більшовики отримали та прийняли ультиматум Німеччини. У 1893-му німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на створений ним двигун. У 1874-му британський майор Волтер Вінгфілд запатентував великий теніс. У 1758-му народився український письменник Василь Капніст, автор “Оди на рабство”. У 1455-му опублікована Біблія Гутенберга. У 303-му римський імператор Діоклетіан почав гоніння на християн.

Свята та пам’ятні дати 23 лютого

23 лютого цього року починається Великий пост. Він триватиме до 11 квітня.

23 лютого – Всесвітній день порозуміння та миру.

Також відзначають: День гри в теніс та День дизельного двигуна.

23 лютого в історії

23 лютого 303 року римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомедії. Це започаткувало вісім років гонінь на християн, під час яких замучили та стратили сотні вірян.

23 лютого 1455 року опублікували Біблію Гутенберга – першу багатосторінкову європейську книгу, яку створили на друкарському верстаті. Докладніше.

23 лютого 1758 року народився Василь Капніст – український письменник та громадський діяч, який відстоював права українців. Докладніше.

23 лютого 1874 року британський майор Волтер Клоптон Вінгфілд запатентував гру “сферистика”, яка зараз відома як “лаун-теніс” (або просто великий теніс). Докладніше.

23 лютого 1893 року німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на створений ним двигун. Докладніше.

23 лютого 1918 року створювана більшовиками робітничо-селянська Червона армія зазнавала тяжких поразок від німецьких сил, що наступали по всьому фронту. А саме керівництво Радянської Росії отримало та відразу прийняло ультиматум від Німецької імперії. Докладніше.

23 лютого 1954 року народився третій президент України Віктор Ющенко.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою поклала виконання обов’язків президента України на голову Верховної Ради Олександра Турчинова. А Янукович тим часом тікав з України. Докладніше.

23 лютого 2014 року до Харкова після “втечі на добу” повернувся мер Геннадій Кернес. Докладніше.

23 лютого 2022 року – в останній день перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну – Київ відвідали президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Верховна Рада України запровадила в країні режим надзвичайного стану.

Церковне свято 23 лютого

23 лютого розпочинається перший тиждень Великого посту. Вшановують пам’ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо у перший день посту йде сніг, весна буде пізня, але врожай буде багатим.

Якщо ж день теплий і сонячний, то весна буде рання та погожа.

Якщо цього дня кури знесли багато яєць, то всю весну нестимуться.

Що не можна робити 3 березня

Не можна залишати в будинку безлад – піст треба починати в чистоті.

Якщо дозволяє здоров’я, в цей день найкраще нічого не їсти, тільки пити воду. М’якший варіант – поїсти лише один раз на день (звичайно – пісну їжу).