Сегодня 23 февраля 2026: какой праздник и день в истории

23 февраля в этом году начинается Великий пост. В этот день в 2022-м Верховная Рада ввела в Украине режим чрезвычайного положения. В 2014-м исполнять обязанности президента Украины начал Александр Турчинов. В 1954-м родился Виктор Ющенко. В 1918-м российские большевики получили и тут же приняли ультиматум Германии. В 1893-м немецкому инженеру Рудольфу Дизелю выдали патент на созданный им двигатель. В 1874-м британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал большой теннис. В 1758-м родился украинский писатель Василий Капнист, автор «Оды на рабство». В 1455-м опубликована Библия Гутенберга. В 303-м римский правитель Диоклетиан начал гонения на христиан.

Праздники и памятные даты 23 февраля

23 февраля этого года начинается Великий пост. Он продлится до 11 апреля.

23 февраля – Всемирный день понимания и мира.

Также отмечают: День игры в теннис и День дизельного двигателя.

23 февраля в истории

23 февраля 303 года римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомедии. Это положило начало восьми годам гонений христиан, во время которых замучили и казнили сотни верующих.

23 февраля 1455 года опубликована Библия Гутенберга — первая многостраничная европейская книга, которую создали на печатном станке. Подробнее.

23 февраля 1758 года родился Василий Капнист — украинский писатель и общественный деятель, отстаивавший права украинцев. Подробнее.

23 февраля 1874 года британский майор Уолтер Клоптон Уингфилд запатентовал игру «сферистика», которая сейчас известна как «лаун-теннис» (или просто большой теннис). Подробнее.

23 февраля 1893 года немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель. Подробнее.

23 февраля 1918 года создаваемая большевиками рабоче-крестьянская Красная армия терпела тяжкие поражения от наступавших по всему фронту немецких сил. А само руководство Советской России получило и тут же приняло ультиматум от Германской империи. Подробнее.

23 февраля 1954 года родился третий президент Украины Виктор Ющенко.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым возложила исполнение обязанностей президента Украины на главу Верховной Рады Александра Турчинова. А Янукович тем временем убегал из Украины. Подробнее.

23 февраля 2014 года в Харьков после «бегства на сутки» вернулся мэр Геннадий Кернес. Подробнее.

23 февраля 2022 года – в последний день перед полномасштабным вторжением РФ в Украину – Киев посетили президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Верховная Рада Украины ввела в стране режим чрезвычайного положения.

Церковный праздник 23 февраля

23 февраля начинается первая неделя Великого поста. Чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Подробнее.

Народные приметы

Если в первый день поста идет снег, весна будет поздней, но урожай будет богатым.

Если же день теплый и солнечный, то весна будет ранняя и погожая.

Хорошая примета, если куры снесли в этот день много яиц. Значит, всю весну будут нестись.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя оставлять в доме беспорядок – пост нужно начинать в чистоте.

Если разрешает здоровье, в этот день лучше всего ничего не есть, только пить воду. Более мягкий вариант – поесть только один раз в день (конечно – постную пищу).