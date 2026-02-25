Підприємиця під слідством за неякісне вугілля для шкіл Харківщини
Харківська обласна прокуратура 25 лютого поінформувала, що підозру отримала директорка приватного підприємства, яке поставило вугілля майже на 1 млн грн для опалення в Богодухові.
Йдеться про події літа 2025 року. Директорка ПП підписала договір із управлінням освіти Богодухівської міськради.
“Угода стосувалася закупівлі на поставку 90 тонн кам’яного вугілля для опалення місцевих шкіл. Загальна сума договору — майже 1 млн гривень”, – повідомила пресслужба прокуратури.
Вугілля поставили, гроші за нього підприємиця отримала. А далі з’ясувалося, що паливо – зовсім не тієї якості, яка необхідна.
“Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів встановила, що вугілля містить у складі домішки уламків гірських порід, а тому його якісні показники значно нижчі — воно має меншу вологу та більшу зольність. Унаслідок цього замовнику було завдано збитків на суму більше 600 тис. гривень — саме такою є різниця між договірною та ринковою вартістю поставленого товару”, – поінформували прокурори.
Наразі директорку ПП підозрюють у привласненні чужого майна, яке було довірене особі або перебувало в її віданні.
Нагадаємо, майже 2,5 млн грн хотіла “заробити” на “єВідновленні” мешканка Харківщини. За даними слідства, жінка намагалася отримати державну компенсацію за будівлю, яку демонтували ще до початку повномасштабного вторгнення. Її судитимуть.
