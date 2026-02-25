Предприниматель под следствием за некачественный уголь для школ Харьковщины

Харьковская областная прокуратура 25 февраля проинформировала, что подозрение получила директор частного предприятия, которое поставило уголь на почти 1 млн грн для отопления в Богодухове.

Речь идет о событиях лета 2025 года. Директор ЧП подписала договор с управлением образования Богодуховского горсовета.

«Соглашение касалось закупок на поставку 90 тонн каменного угля для отопления местных школ. Общая сумма договора – почти 1 млн гривен», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Уголь поставили, деньги за него предпринимательница получила. А дальше выяснилось, что топливо — совсем не того качества, которое необходимо.

«Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий установила, что уголь содержит в составе примеси обломки горных пород, а потому его качественные показатели значительно ниже — они имеют меньшую влагу и большую зольность. В результате заказчику был нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. гривен — именно такова разница между договорной и рыночной стоимостью поставленного товара», — проинформировали прокуроры.

Теперь директора ЧП подозревают в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении.

Напомним, почти 2,5 млн грн хотела «заработать» на «єВідновленні» жительница Харьковщины. По данным следствия, женщина пыталась получить государственную компенсацию за здание, демонтированное еще до начала полномасштабного вторжения. Ее будут судить.