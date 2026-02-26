Live

Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії

Суспільство 22:21   26.02.2026
Олена Нагорна
Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії

Освітньої субвенції до бюджету Харкові в розмірі 1,8 мільярда гривень, що передбачена в держбюджеті на 2026 рік, не вистачить на підвищення зарплат усіх педагогів та соцпрацівників. Звернення до Кабміну із проханням забезпечити повне фінансування депутати Харківської міськради ухвалили на сесії 26 лютого.

У зверненні зазначено, що Кабмін раніше ухвалив підвищення посадових окладів педагогічних і соціальних працівників. Однак субвенція у 1,8 мільярда гривень покриває лише видатки на підвищення зарплати вчителям закладів загальної середньої освіти. Водночас не вистачає цих коштів на підвищення зарплат педагогів дошкільних, позашкільних закладів, закладів мистецької освіти, професійно-технічних закладів, а також працівників соцустанов.

«Додаткове фінансове навантаження на бюджет територіальної громади створює ризик неможливості фінансування життєзабезпечення міста, невідкладних та першочергових видатків, повʼязаних з будівництвом захисних споруд, забезпеченням безперебійного функціонування енергетичної галузі, ліквідацією наслідків обстрілів тощо», – говориться у зверненні.

Депутати наголосили, що окреслені ризики вимагають консолідації зусиль державної влади та органів місцевого самоврядування з метою недопущення негативних соціально-економічних наслідків.

«З метою запобігання дестабілізації соціально-економічної ситуації звертаємося з проханням виділити бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік дотацію на покриття видатків, повʼязаних з підвищенням посадових окладів педагогічним працівникам у розмірі 230,4 мільйона гривень, працівникам соціальної сфери – у розмірі 154,8 мільйона», – сказано в документі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, також на сесії 26 лютого депутати міськради внесли зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. Зокрема місто отримає субвенцію у розмірі 277,9 мільйона гривень на доплати шкільним вчителям. Витрати на доставку трамваїв та тролейбусів із Чехії зросли на 8 мільйонів гривень, а на погашення заборгованості, що склалася на початок 2026 року за видатками на утримання міської інфраструктури, – на 395,6 мільйона.

Читайте також: У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії
Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії
26.02.2026, 22:21
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
26.02.2026, 18:42
Банду наркоторговців відправляють під суд у Харкові (відео)
Банду наркоторговців відправляють під суд у Харкові (відео)
26.02.2026, 19:34
Атака РФ на Харків: Синєгубов повідомив, чи були «прильоти» по енергооб’єктах
Атака РФ на Харків: Синєгубов повідомив, чи були «прильоти» по енергооб’єктах
26.02.2026, 17:46
Сімейна пригода в ОАЕ: парки, хмарочоси, пляжі
Сімейна пригода в ОАЕ: парки, хмарочоси, пляжі
26.02.2026, 18:19
«Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині
«Влучання по енергооб’єктах»: 20 тисяч абонентів – без світла на Харківщині
26.02.2026, 18:05

Новини за темою:

24.11.2025
Харківщина – у трійці лідерів за боргами по зарплатах (інфографіка)
14.09.2025
Названа середня зарплата на Харківщині, порівняння з іншими областями
28.08.2025
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
27.08.2025
Наповнюваність класів у школах Харкова підвищують заради вчителів – мерія
21.08.2025
Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 22:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Освітньої субвенції до бюджету Харкові в розмірі 1,8 мільярда гривень, що передбачена в держбюджеті на 2026 рік, не вистачить на підвищення зарплат усіх педагогів та соцпрацівників".