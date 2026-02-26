Грошей на підвищення зарплат усім педагогам не вистачить – звернення мерії
Освітньої субвенції до бюджету Харкові в розмірі 1,8 мільярда гривень, що передбачена в держбюджеті на 2026 рік, не вистачить на підвищення зарплат усіх педагогів та соцпрацівників. Звернення до Кабміну із проханням забезпечити повне фінансування депутати Харківської міськради ухвалили на сесії 26 лютого.
У зверненні зазначено, що Кабмін раніше ухвалив підвищення посадових окладів педагогічних і соціальних працівників. Однак субвенція у 1,8 мільярда гривень покриває лише видатки на підвищення зарплати вчителям закладів загальної середньої освіти. Водночас не вистачає цих коштів на підвищення зарплат педагогів дошкільних, позашкільних закладів, закладів мистецької освіти, професійно-технічних закладів, а також працівників соцустанов.
«Додаткове фінансове навантаження на бюджет територіальної громади створює ризик неможливості фінансування життєзабезпечення міста, невідкладних та першочергових видатків, повʼязаних з будівництвом захисних споруд, забезпеченням безперебійного функціонування енергетичної галузі, ліквідацією наслідків обстрілів тощо», – говориться у зверненні.
Депутати наголосили, що окреслені ризики вимагають консолідації зусиль державної влади та органів місцевого самоврядування з метою недопущення негативних соціально-економічних наслідків.
«З метою запобігання дестабілізації соціально-економічної ситуації звертаємося з проханням виділити бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік дотацію на покриття видатків, повʼязаних з підвищенням посадових окладів педагогічним працівникам у розмірі 230,4 мільйона гривень, працівникам соціальної сфери – у розмірі 154,8 мільйона», – сказано в документі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, також на сесії 26 лютого депутати міськради внесли зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. Зокрема місто отримає субвенцію у розмірі 277,9 мільйона гривень на доплати шкільним вчителям. Витрати на доставку трамваїв та тролейбусів із Чехії зросли на 8 мільйонів гривень, а на погашення заборгованості, що склалася на початок 2026 року за видатками на утримання міської інфраструктури, – на 395,6 мільйона.
