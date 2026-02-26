Live

Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова

Общество 22:21   26.02.2026
Елена Нагорная
Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова

Образовательной субвенции в бюджет Харькова в размере 1,8 миллиарда гривен, предусмотренной в госбюджете на 2026 год, не хватит на повышение зарплат всех педагогов и соцработников. Обращение в Кабмин с просьбой обеспечить полное финансирование депутаты Харьковского горсовета приняли на сессии 26 февраля.

В обращении отмечается, что Кабмин ранее поддержал повышение окладов педагогических и социальных работников. Однако субвенция в 1,8 миллиарда гривен покрывает лишь расходы на повышение зарплат учителям учреждений общего среднего образования. В то же время этих средств не хватает на повышение зарплат педагогов дошкольных, внешкольных учреждений, учреждений художественного образования, профессионально-технических учреждений, а также работников соцучреждений.

«Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет территориальной громады создает риск невозможности финансирования жизнеобеспечения города, неотложных и первоочередных расходов, связанных со строительством защитных сооружений, обеспечением бесперебойного функционирования энергетической отрасли, ликвидацией последствий обстрелов и т.д.», — говорится в обращении.

Депутаты подчеркнули, что обозначенные риски требуют консолидации усилий государственной власти и органов местного самоуправления с целью недопущения негативных социально-экономических последствий.

«В целях предотвращения дестабилизации социально-экономической ситуации обращаемся с просьбой выделить бюджету Харьковской городской территориальной громады на 2026 год дотацию на покрытие расходов, связанных с повышением должностных окладов педагогическим работникам в размере 230,4 миллиона гривен, работникам социальной сферы — в размере 154,8 миллиона», — говорится в документе.

Как сообщала МГ «Объектив», также на сессии 26 февраля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харькова на 2026 год. В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 миллиона гривен на доплаты школьным учителям. Расходы на доставку трамваев и троллейбусов из Чехии выросли на 8 миллионов гривен, а на погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – на 395,6 миллиона.

Читайте также: В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
26.02.2026, 10:40
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 21:56
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам
26.02.2026, 17:46
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
26.02.2026, 13:03
Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова
Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова
26.02.2026, 22:21

Новости по теме:

24.11.2025
Харьковщина — в тройке лидеров по зарплатным долгам (инфографика)
14.09.2025
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
28.08.2025
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
27.08.2025
Наполняемость классов в школах Харькова повышают ради зарплат учителей — мэрия
21.08.2025
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 22:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Образовательной субвенции в бюджет Харькова в размере 1,8 миллиарда гривен, предусмотренной в госбюджете на 2026 год, не хватит на повышение зарплат всех педагогов и соцработников.".