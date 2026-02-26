Денег на повышение зарплат всем педагогам не хватит — обращение мэрии Харькова

Образовательной субвенции в бюджет Харькова в размере 1,8 миллиарда гривен, предусмотренной в госбюджете на 2026 год, не хватит на повышение зарплат всех педагогов и соцработников. Обращение в Кабмин с просьбой обеспечить полное финансирование депутаты Харьковского горсовета приняли на сессии 26 февраля.

В обращении отмечается, что Кабмин ранее поддержал повышение окладов педагогических и социальных работников. Однако субвенция в 1,8 миллиарда гривен покрывает лишь расходы на повышение зарплат учителям учреждений общего среднего образования. В то же время этих средств не хватает на повышение зарплат педагогов дошкольных, внешкольных учреждений, учреждений художественного образования, профессионально-технических учреждений, а также работников соцучреждений.

«Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет территориальной громады создает риск невозможности финансирования жизнеобеспечения города, неотложных и первоочередных расходов, связанных со строительством защитных сооружений, обеспечением бесперебойного функционирования энергетической отрасли, ликвидацией последствий обстрелов и т.д.», — говорится в обращении.

Депутаты подчеркнули, что обозначенные риски требуют консолидации усилий государственной власти и органов местного самоуправления с целью недопущения негативных социально-экономических последствий.

«В целях предотвращения дестабилизации социально-экономической ситуации обращаемся с просьбой выделить бюджету Харьковской городской территориальной громады на 2026 год дотацию на покрытие расходов, связанных с повышением должностных окладов педагогическим работникам в размере 230,4 миллиона гривен, работникам социальной сферы — в размере 154,8 миллиона», — говорится в документе.

Как сообщала МГ «Объектив», также на сессии 26 февраля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харькова на 2026 год. В частности, город получит субвенцию в размере 277,9 миллиона гривен на доплаты школьным учителям. Расходы на доставку трамваев и троллейбусов из Чехии выросли на 8 миллионов гривен, а на погашение задолженности, сложившейся на начало 2026 года по расходам на содержание городской инфраструктуры, – на 395,6 миллиона.

