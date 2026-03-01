Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Два бої тривають сьогодні, 1 березня, у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакував біля населених пунктів Приліпки та в напрямку Зибиного. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися, у бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. Один бій точиться зараз.

На Лиманському напрямку українські воїни дали відсіч трьом спробам окупантів просунутися в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва та в районі Зарічного.