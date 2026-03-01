Live

Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:13   01.03.2026
Оксана Якушко
Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Два бої тривають сьогодні, 1 березня, у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі атакував біля населених пунктів Приліпки та в напрямку Зибиного. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися, у бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки. Один бій точиться зараз.

На Лиманському напрямку українські воїни дали відсіч трьом спробам окупантів просунутися в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва та в районі Зарічного.

Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
01.03.2026, 18:13
Більше, ніж просто банкінг: преміальний рівень сервісу від mono
Більше, ніж просто банкінг: преміальний рівень сервісу від mono
01.03.2026, 17:56
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року
01.03.2026, 14:05
«Енергосистема — вже як Франкенштейн»: професор — про стратегії для Харкова
«Енергосистема — вже як Франкенштейн»: професор — про стратегії для Харкова
01.03.2026, 15:07
РФ знову пошкодила будівлю Харківського університету мистецтв
РФ знову пошкодила будівлю Харківського університету мистецтв
01.03.2026, 16:33
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
Новини Харкова – головне 1 березня: ранкова атака дронами, підсумки лютого
01.03.2026, 18:23

Новини за темою:

01.03.2026
Де відбувалися бої на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
28.02.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
28.02.2026
Три атаки провели окупанти на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
27.02.2026
Три атаки військ РФ з початку доби на Харківщині: де точилися бої
26.02.2026
Що на фронті? Генштаб ЗСУ вже нарахував 16 боїв на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2026 в 18:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два бої тривають сьогодні, 1 березня, у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.".