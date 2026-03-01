Live

Где сегодня продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 18:13   01.03.2026
Оксана Якушко
Два боя идут сегодня, 1 марта, в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали у сел Прилепки и в направлении села Зибиного. Один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне трижды пытались продвинуться в сторону неселенных пунктов Песчаного, Петропавловки и Глушковки. Один бой идет сейчас.

На Лиманском направлении украинские воины дали отпор трем попыткам окупантов продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва и в районе Заречного.

