Каналізаційними стоками підприємство забруднило землю у Харкові
Через забруднення понад 4 га земель на суму понад 400 тисяч гривень у Харкові судитимуть керівника підприємства, повідомляє обласна прокуратура.
Протягом 2024 року на ділянках земель у промисловій зоні Індустріального району неодноразово фіксували виливи відходів безпосередньо на відкритий ґрунт.
За даними слідства, мережами користувалися товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Керівниця підприємства не забезпечила належне утримання каналізаційних споруд та трубопроводів і не запобігала аваріям. Тому каналізаційні стоки виходили на поверхню землі.
Перший факт забруднення зафіксували у липні 2024 року поблизу вулиці Роганської. У жовтні — повторні виливи відходів зі специфічним запахом на кількох земельних ділянках, у тому числі в лісосмугах. Відходи поширювалися по рельєфу місцевості та вбиралися у ґрунт.
Фахівці Державної екологічної інспекції відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень та виявили перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема сполук азоту, фосфору, сульфатів і хлоридів, а також органічних речовин.
Площа уражених земель перевищує 4 гектари.
Сума збитків державі — понад 400 тисяч гривень.
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердив стосовно керівниці ТОВ обвинувальний акт за фактом забруднення земель речовинами та відходами, шкідливими для довкілля.
Читайте також: Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: канализация, стоки, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Каналізаційними стоками підприємство забруднило землю у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 19:50;