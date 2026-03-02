Каналізаційними стоками підприємство забруднило землю у Харкові

Через забруднення понад 4 га земель на суму понад 400 тисяч гривень у Харкові судитимуть керівника підприємства, повідомляє обласна прокуратура.

Протягом 2024 року на ділянках земель у промисловій зоні Індустріального району неодноразово фіксували виливи відходів безпосередньо на відкритий ґрунт.

За даними слідства, мережами користувалися товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Керівниця підприємства не забезпечила належне утримання каналізаційних споруд та трубопроводів і не запобігала аваріям. Тому каналізаційні стоки виходили на поверхню землі.

Перший факт забруднення зафіксували у липні 2024 року поблизу вулиці Роганської. У жовтні — повторні виливи відходів зі специфічним запахом на кількох земельних ділянках, у тому числі в лісосмугах. Відходи поширювалися по рельєфу місцевості та вбиралися у ґрунт.

Фахівці Державної екологічної інспекції відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень та виявили перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема сполук азоту, фосфору, сульфатів і хлоридів, а також органічних речовин.

Площа уражених земель перевищує 4 гектари.

Сума збитків державі — понад 400 тисяч гривень.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердив стосовно керівниці ТОВ обвинувальний акт за фактом забруднення земель речовинами та відходами, шкідливими для довкілля.