Два тіла виявили на каналізаційно-насосній станції в Пісочині під Харковом
Двоє людей загинули у приміщенні каналізаційно-насосної станції у селищі Пісочин Харківського району.
Трагедія сталася 5 липня близько 16:15. Попередньо, чоловік 1960 р.н. та жінка 1970 р.н. отруїлися парами газів. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники вилучили тіла загиблих із приміщення насосної станції, а хіміки ДСНС заміряли наявність шкідливих речовин у повітрі. Обставини з’ясовують правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: канализация, насосная станция, Песочин, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 10:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули у приміщенні каналізаційно-насосної станції у селищі Пісочин Харківського району".