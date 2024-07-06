Два тіла виявили на каналізаційно-насосній станції в Пісочині під Харковом

Двоє людей загинули у приміщенні каналізаційно-насосної станції у селищі Пісочин Харківського району.

Трагедія сталася 5 липня близько 16:15. Попередньо, чоловік 1960 р.н. та жінка 1970 р.н. отруїлися парами газів. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники вилучили тіла загиблих із приміщення насосної станції, а хіміки ДСНС заміряли наявність шкідливих речовин у повітрі. Обставини з’ясовують правоохоронці.