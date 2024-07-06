Два тела обнаружили на канализационно-насосной станции под Харьковом
Два человека погибли в помещении канализационно-насосной станции в поселке Песочин Харьковского района.
Трагедия произошла 5 июля около 16:15. Предварительно, мужчина 1960 г.р. и женщина 1970 г.р. отравились парами газов. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники изъяли тела погибших из помещения насосной станции, а химики ГСЧС замерили наличие вредных веществ в воздухе. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: канализация, насосная станция, Песочин, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 10:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в помещении канализационно-насосной станции в поселке Песочин Харьковского района.".