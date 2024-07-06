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Два тела обнаружили на канализационно-насосной станции под Харьковом

Происшествия 10:16   06.07.2024
Елена Нагорная
Два тела обнаружили на канализационно-насосной станции под Харьковом

Два человека погибли в помещении канализационно-насосной станции в поселке Песочин Харьковского района.

Трагедия произошла 5 июля около 16:15. Предварительно, мужчина 1960 г.р. и женщина 1970 г.р. отравились парами газов. Еще две женщины получили острую реакцию на стресс, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники изъяли тела погибших из помещения насосной станции, а химики ГСЧС замерили наличие вредных веществ в воздухе. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в помещении канализационно-насосной станции в поселке Песочин Харьковского района.".