Канализационными стоками предприятие загрязнило землю в Харькове

Происшествия 19:50   02.03.2026
Оксана Якушко
Канализационными стоками предприятие загрязнило землю в Харькове

Из-за загрязнения более 4 га земель на сумму более 400 тысяч гривен в Харькове будут судить руководителя предприятия, сообщает областная прокуратура.

В 2024 году на участках земель в промышленной зоне Индустриального района неоднократно фиксировали выливы отходов непосредственно на открытую почву.

По данным следствия, канализационными сетями пользовалось общество с ограниченной ответственностью (ООО). Руководительница предприятия не обеспечила надлежащее содержание канализационных сооружений и трубопроводов и не предотвращала аварии. Потому канализационные стоки выходили на поверхность земли.

Первый факт загрязнения зафиксировали в июле 2024 года возле улицы Роганской. В октябре – повторные выбросы отходов со специфическим запахом на нескольких земельных участках, в том числе в лесополосах. Отходы распространялись по рельефу местности и впитывались в почву.

Специалисты Государственной экологической инспекции отобрали образцы почвы для лабораторных исследований и выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, включая соединения азота, фосфора, сульфатов и хлоридов, а также органических веществ.

Площадь пораженных земель превышает 4 гектара.

Сумма ущерба государству — более 400 тысяч гривен.

Прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Харькова утвердил в отношении руководителя ООО обвинительный акт по факту загрязнения земель веществами и отходами, вредными для окружающей среды.

Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Автор: Оксана Якушко
