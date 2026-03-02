Канализационными стоками предприятие загрязнило землю в Харькове
Из-за загрязнения более 4 га земель на сумму более 400 тысяч гривен в Харькове будут судить руководителя предприятия, сообщает областная прокуратура.
В 2024 году на участках земель в промышленной зоне Индустриального района неоднократно фиксировали выливы отходов непосредственно на открытую почву.
По данным следствия, канализационными сетями пользовалось общество с ограниченной ответственностью (ООО). Руководительница предприятия не обеспечила надлежащее содержание канализационных сооружений и трубопроводов и не предотвращала аварии. Потому канализационные стоки выходили на поверхность земли.
Первый факт загрязнения зафиксировали в июле 2024 года возле улицы Роганской. В октябре – повторные выбросы отходов со специфическим запахом на нескольких земельных участках, в том числе в лесополосах. Отходы распространялись по рельефу местности и впитывались в почву.
Специалисты Государственной экологической инспекции отобрали образцы почвы для лабораторных исследований и выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, включая соединения азота, фосфора, сульфатов и хлоридов, а также органических веществ.
Площадь пораженных земель превышает 4 гектара.
Сумма ущерба государству — более 400 тысяч гривен.
Прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Харькова утвердил в отношении руководителя ООО обвинительный акт по факту загрязнения земель веществами и отходами, вредными для окружающей среды.
Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: канализация, стоки, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Канализационными стоками предприятие загрязнило землю в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 19:50;