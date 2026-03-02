Мокрий сніг із дощем. Прогноз погоди на 3 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 3 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів. Вранці та вдень очікують невеликий мокрий сніг 🌨 та дощ 🌧. На дорогах можлива ожеледиця. Загалом погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2º тепла

вдень від 0 до 5º тепла.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень прогнозують невеликий дощ 🌧 з мокрим снігом 💧❄️. На дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 2 – 4º тепла.