Live

Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области

Погода 20:31   02.03.2026
Оксана Якушко
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Утром и днем ​​ожидают небольшой мокрый снег 🌨 и дождь 🌧. На дорогах возможен гололед. В целом погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем от 0 до 5 º тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь 🌧 с мокрым снегом 💧❄️. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем ​​2 – 4º тепла.

Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
02.03.2026, 17:09
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
02.03.2026, 16:18
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
02.03.2026, 09:42
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
02.03.2026, 20:31

Новости по теме:

01.03.2026
Днем – до 9 тепла. Прогноз погоды на 2 марта в Харькове и области
20.02.2026
Мороз, туман и гололед. Прогноз погоды на 21 февраля в Харькове и области
19.02.2026
Мокрый снег и гололед. Прогноз погоды на 20 февраля в Харькове и области
18.02.2026
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области
17.02.2026
Снег, дождь, сильный ветер. Прогноз погоды на 18 февраля в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".