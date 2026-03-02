Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Утром и днем ожидают небольшой мокрый снег 🌨 и дождь 🌧. На дорогах возможен гололед. В целом погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем от 0 до 5 º тепла.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь 🌧 с мокрым снегом 💧❄️. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем 2 – 4º тепла.
Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 20:31