Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 3 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Утром и днем ​​ожидают небольшой мокрый снег 🌨 и дождь 🌧. На дорогах возможен гололед. В целом погода будет облачной с прояснениями.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем от 0 до 5 º тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь 🌧 с мокрым снегом 💧❄️. На дорогах ожидают гололед.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем ​​2 – 4º тепла.