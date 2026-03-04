Після зими на дорогах Харківщини повним ходом йде ямковий ремонт

Ремонт доріг відбувається в районі Безлюдівки та Жихаря, а на кільцевій біля Олексіївки його вже завершують.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, повідомила, що 11 бригад підрядних організацій активно працюють над ліквідацією аварійної ямковості на автодорогах державного значення.

Ремонти тривають на автодорозі Р-78 в районі Безлюдівки, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, а ще на шляхопроводі біля Жихоря, де усувають пошкодження деформаційних швів.

«У місті Берестин на дорозі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта ремонтуємо покриття мосту через річку Берестова. Завершуємо роботи на Харківській кільцевій дорозі в районі Олексіївки», – відрапортували дорожники.

На найбільш проблемних ділянках між Лозовою та Близнюками, де прямують евакуаційні автобуси, одночасно працюють кілька бригад.

Дорожники розповіли, що використовують різні методи залежно від ситуації. На мостах і шляхопроводах – більш пластичні литі суміші. На віддалених ділянках працюють гарячим асфальтом із застосуванням спеціальних термосів – це традиційний та ефективний спосіб ямкового ремонту. Там, де в майбутньому заплановане повне оновлення покриття за сприятливої погоди, для найбільш небезпечних пошкоджень використовують холодні асфальтобетонні суміші.