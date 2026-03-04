После зимы на дорогах Харьковщины полным ходом идет ямочный ремонт

Ремонт дорог идет в районе Безлюдовки и Жихаря, а на кольцевой возле Алексеевки его уже завершают.

Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что 11 бригад подрядных организаций активно работают над ликвидацией аварийной ямочности на автодорогах государственного значения. Ремонты продолжаются на автодороге Р-78 в районе Безлюдовки, на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский, а еще на путепроводе у Жихоря, где устраняют повреждения деформационных швов.

«В городе Берестин на дороге М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта ремонтируем покрытие моста через реку Берестово. Завершаем работы на Харьковской окружной дороге в районе Алексеевки», – отрапортовали дорожники.

На наиболее проблемных участках между Лозовой и Близнюками, где следуют эвакуационные автобусы, одновременно работают несколько бригад.

Дорожники рассказали, что используют разные методы в зависимости от ситуации. На мостах и ​​путепроводах – более пластичные литые смеси. На удаленных участках работают горячим асфальтом с применением специальных термосов – традиционный и эффективный способ ямочного ремонта. Там, где в будущем запланировано полное обновление покрытия в благоприятную погоду, для наиболее опасных повреждений используют холодные асфальтобетонные смеси.