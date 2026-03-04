У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла

Вранці 4 березня в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харкові та області почалися аварійні відключення електроенергії.

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили фахівці. Вони також зазначили, що одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали в обленерго.