У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла

Суспільство 11:21   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 4 березня в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харкові та області почалися аварійні відключення електроенергії. 

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пояснили фахівці. Вони також зазначили, що одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!“, – додали в обленерго.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
