В Харькове и области ввели аварийные отключения света

Общество 11:21   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области ввели аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Утром 4 марта в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харькове и области начались аварийные отключения электроэнергии. 

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, объяснили специалисты. Они также отметили, что одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в облэнерго.

Читайте также: Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики

Автор: Николь Костенко-Лагутина
