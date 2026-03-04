В Харькове и области ввели аварийные отключения света

Утром 4 марта в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харькове и области начались аварийные отключения электроэнергии.

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, объяснили специалисты. Они также отметили, что одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили в облэнерго.