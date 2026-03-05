Live

Наслідки ударів по Чугуївщині показали у прокуратурі (фото)

Події 10:02   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки ударів по Чугуївщині показали у прокуратурі (фото)

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що росіяни атакували населені пункти Чугуївського району безпілотниками. Було дві хвилі обстрілів.

Так, 4 березня близько 23:00 безпілотник упав поблизу багатоквартирного будинку в селі Новопокровка. В результаті поранені двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Ще п’ятеро людей отримали гостру стресову реакцію.

Обстріл Чугуєва 5 березня

Крім того, 5 березня близько 00:30 БпЛА вдарив по господарчій будівлі у с. Кам’яна Яруга. Пошкоджено будинки, авто. Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна мешканка — 68-річна жінка — зазнала гострої реакції на стрес”, – додали у прокуратурі.

Обстріл Чугуєва 5 березня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
