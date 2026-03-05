Последствия ударов по Чугуевщине показали в прокуратуре (фото)
В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что россияне атаковали населенные пункты Чугуевского района беспилотниками. Было две волны обстрелов.
Так 4 марта около 23:00 беспилотник упал вблизи многоквартирного дома в селе Новопокровка. В результате ранены двое мужчин, женщина и 17-летняя девушка. Еще пятеро людей получили острую стрессовую реакцию.
«Кроме того, 5 марта около 00:30 БпЛА ударил по хозяйственному зданию в с. Каменная Яруга. Повреждены дома, авто. Ранения получили 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще одна жительница — 68-летняя женщина — испытала острую реакцию на стресс», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, прокуратура, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Последствия ударов по Чугуевщине показали в прокуратуре (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 марта 2026 в 10:02;