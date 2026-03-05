Live

Последствия ударов по Чугуевщине показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 10:02   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Последствия ударов по Чугуевщине показали в прокуратуре (фото)

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что россияне атаковали населенные пункты Чугуевского района беспилотниками. Было две волны обстрелов.

Так 4 марта около 23:00 беспилотник упал вблизи многоквартирного дома в селе Новопокровка. В результате ранены двое мужчин, женщина и 17-летняя девушка. Еще пятеро людей получили острую стрессовую реакцию.

Обстрел Чугуева 5 марта

«Кроме того, 5 марта около 00:30 БпЛА ударил по хозяйственному зданию в с. Каменная Яруга. Повреждены дома, авто. Ранения получили 48-летняя женщина и 52-летний мужчина. Еще одна жительница — 68-летняя женщина — испытала острую реакцию на стресс», – добавили в прокуратуре.

Обстрел Чугуева 5 марта

Читайте также: Двое погибших и 13 пострадавших – Синегубов о последствиях ударов РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
