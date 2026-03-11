Live

За добу рятувальники на Харківщині загасили 15 пожеж

Події 09:28   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники на Харківщині загасили 15 пожеж

За добу у рятувальників регіону було 43 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, співробітники ДСНС ліквідували 15 пожеж, п’ять із них розпочалися внаслідок російських обстрілів. Росіяни атакували Куп’янський, Харківський, Ізюмський райони області та Шевченківський район Харкова.

“Увечері ворог завдав удару по території приватного житлового сектору в Шевченківському районі міста Харкова. В результаті обстрілу сталися два осередки займання за різними адресами. Горіли гараж, господарча споруда та чагарники на загальній площі 30 кв. м. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
