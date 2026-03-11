Live

За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров

Происшествия 09:28   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки у спасателей региона было 43 оперативных выезда, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, сотрудники ГСЧС ликвидировали 15 пожаров, пять из них начались в результате российских обстрелов. Россияне атаковали Купянский, Харьковский, Изюмский районы области, а также Шевченковский район Харькова.

«Вечером враг нанес удар по территории частного жилищного сектора в Шевченковском районе города Харькова. В результате обстрела возникли два очага возгорания по разным адресам. Горели гараж, хозяйственная постройка и кустарники на общей площади 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – отметили спасатели.

