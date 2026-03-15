Live

Двоє медиків «шкидкої» загинули 15 березня через удар дрона на Харківщині

Події 09:34   15.03.2026
Двоє медиків «шкидкої» загинули 15 березня через удар дрона на Харківщині

Через удар росіян загинули двоє медиків швидкої допомоги, один отримав численні поранення, повідомляє Нацполіція.

Надзвичайна ситуація сталася вранці 15 березня: росіяни підступно поцілили FPV-дроном автівку швидкої медичної допомоги, яка рухалася дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Внаслідок російського удару несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медик отримав численні поранення та важкі травми. Постраждалого ушпиталили.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 09:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар росіян загинули двоє медиків швидкої допомоги, один отримав численні поранення, повідомляє Нацполіція.".