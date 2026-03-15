Двоє медиків «шкидкої» загинули 15 березня через удар дрона на Харківщині

Через удар росіян загинули двоє медиків швидкої допомоги, один отримав численні поранення, повідомляє Нацполіція.

Надзвичайна ситуація сталася вранці 15 березня: росіяни підступно поцілили FPV-дроном автівку швидкої медичної допомоги, яка рухалася дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Внаслідок російського удару несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медик отримав численні поранення та важкі травми. Постраждалого ушпиталили.