Двое медиков скорой помощи погибли из-за удара дрона в Харьковской области
Из-за удара россиян погибли двое медиков, один получил множественные ранения, сообщает Нацполиция.
Чрезвычайная ситуация произошла утром 15 марта: россияне коварно ударили FPV-дроном автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал по дороге в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района.
В результате российского удара несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. У еще одного 53-летнего медика многочисленные ранения и трамвы. Пострадавшего госпитализировали.
• Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 09:34;