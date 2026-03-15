Двое медиков скорой помощи погибли из-за удара дрона в Харьковской области

Происшествия 09:34   15.03.2026
Оксана Якушко
Из-за удара россиян погибли двое медиков, один получил множественные ранения, сообщает Нацполиция.

Чрезвычайная ситуация произошла утром 15 марта: россияне коварно ударили FPV-дроном автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал по дороге в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района.

В результате российского удара несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. У еще одного 53-летнего медика многочисленные ранения и трамвы. Пострадавшего госпитализировали.

