Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі

Внаслідок “прильотів” на Харківщині за добу постраждали вісім людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Зарічне Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес 55-річна і 79-річна жінки; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 41-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали чоловіки 53 і 56 років та жінки 56, 45, 39 років“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

дев’ять КАБів;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

десятьБпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.