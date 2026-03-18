Live

Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі

Події 08:55   18.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок “прильотів” на Харківщині за добу постраждали вісім людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Зарічне Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес 55-річна і 79-річна жінки; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 41-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали чоловіки 53 і 56 років та жінки 56, 45, 39 років“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дев’ять КАБів;
  • п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • десятьБпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Десять населених пунктів атакували за добу росіяни: є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “прильотів” на Харківщині за добу постраждали вісім людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".