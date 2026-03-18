Десять населенных пунктов атаковали за сутки россияне: есть пострадавшие

В результате «прилетов» на Харьковщине за сутки пострадали восемь человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Заречное Старосалтовской громады подверглись острой реакции на стресс 55-летняя и 79-летняя женщины; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 41-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали мужчины 53 и 56 лет и женщины 56, 45, 39 лет», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

девять КАБов;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

десятьБпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.