Десять населенных пунктов атаковали за сутки россияне: есть пострадавшие
В результате «прилетов» на Харьковщине за сутки пострадали восемь человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Заречное Старосалтовской громады подверглись острой реакции на стресс 55-летняя и 79-летняя женщины; в пос. Слатино Дергачевской громады получил ранения 41-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали мужчины 53 и 56 лет и женщины 56, 45, 39 лет», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- девять КАБов;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- десятьБпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 08:55;