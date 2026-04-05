РФ атакувала БпЛА “Герань-3” – дві жінки постраждали у Харкові
Внаслідок повітряних ударів російських БпЛА постраждали 61 та 89-річні місцеві мешканки, повідомляє Нацполіція.
Вдень армія РФ атакувала безпілотниками Харків, зафіксовано кілька влучень.
У Шевченківському районі безпілотник поцілив у землю поряд із багатоквартирним житловим будинком. Попередньо БпЛА типу «Герань-3» вдарила у двір багатоквартирного будинку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вибухова хвиля вибила скло у вікнах у будинках поряд. Двоє жінок мають гостру реакцію на стрес.
У Слобідському районі БпЛА вдарив у відкриту територію. Зайнялася і палає трава.
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 18:55;