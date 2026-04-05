РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
В результате воздушных ударов российских БпЛА пострадали 61 и 89-летние местные жительницы, сообщает Нацполиция.
Днем армия РФ атаковала беспилотниками Харьков, зафиксировано несколько попаданий.
В Шевченковском районе беспилотник попал в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Предварительно, БпЛА типа «Герань-3», ударила во двор многоквартирного дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Взрывная волна выбила стекло в окнах в домах рядом. У двоих женщин острая реакция на стресс.
В Слободском районе БПЛА попал в открытую местность. Загорелась и пылает трава.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Нацполиция, пострадавшие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 18:55;