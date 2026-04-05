РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове

Происшествия 18:55   05.04.2026
Оксана Якушко
В результате воздушных ударов российских БпЛА пострадали 61 и 89-летние местные жительницы, сообщает Нацполиция.

Днем армия РФ атаковала беспилотниками Харьков, зафиксировано несколько попаданий.
В Шевченковском районе беспилотник попал в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Предварительно, БпЛА типа «Герань-3», ударила во двор многоквартирного дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Взрывная волна выбила стекло в окнах в домах рядом. У двоих женщин острая реакция на стресс.

В Слободском районе БПЛА попал в открытую местность. Загорелась и пылает трава.

Читайте также: Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области

Популярно
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 15:24
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
05.04.2026, 17:23
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
Новости Харькова — главное 5 апреля: утро началось со взрывов, фронт
05.04.2026, 22:16
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
05.04.2026, 18:55
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 19:55
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
Трое пострадавших – российские БпЛА атаковали Харьковщину
05.04.2026, 20:59

Новости по теме:

05.04.2026
РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове
05.04.2026
РФ атаковала ударными БпЛА Харьковскую область – вспыхнули пожары (фото)
05.04.2026
Погибший и 11 раненых, среди них ребенок, – как прошли сутки на Харьковщине
02.04.2026
Три человека, среди них подростки, ранены на Харьковщине из-за атак БпЛА РФ
01.04.2026
5-этажку дроном атаковали россияне в Чугуеве на Харьковщине: бушует пожар


