РФ атаковала БпЛА «Герань-3» — две женщины пострадали в Харькове

В результате воздушных ударов российских БпЛА пострадали 61 и 89-летние местные жительницы, сообщает Нацполиция.

Днем армия РФ атаковала беспилотниками Харьков, зафиксировано несколько попаданий.

В Шевченковском районе беспилотник попал в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Предварительно, БпЛА типа «Герань-3», ударила во двор многоквартирного дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Взрывная волна выбила стекло в окнах в домах рядом. У двоих женщин острая реакция на стресс.

В Слободском районе БПЛА попал в открытую местность. Загорелась и пылает трава.

