По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина

Транспорт 10:25   06.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через планові роботи, які наразі проводять одразу в кількох областях країни, у тому числі і на Харківщині, змушені запровадити тимчасові обмеження у русі приміських поїздів. 

По-новому ходитимуть електрички у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

З 7 квітня виходитимуть у рейс щодня, крім середи:

  • №6601 Харків-Пасажирський – Шевченково-Південне;
  • №6604 Шевченкове-Південне – Гракове;
  • №6607 Гракове – Шевченкове-Південне;
  • №6608 Шевченково-Південне – Харків-Пасажирський.

Також залізничники повідомили, що з технічних причин на Харківщині на 45 хвилин затримується рейс №6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне, що рухається від станції Коробчине.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина
По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина
06.04.2026, 10:25
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 10:25;

