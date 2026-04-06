По середах на Харківщині не ходитимуть деякі електрички – причина
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через планові роботи, які наразі проводять одразу в кількох областях країни, у тому числі і на Харківщині, змушені запровадити тимчасові обмеження у русі приміських поїздів.
По-новому ходитимуть електрички у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
З 7 квітня виходитимуть у рейс щодня, крім середи:
- №6601 Харків-Пасажирський – Шевченково-Південне;
- №6604 Шевченкове-Південне – Гракове;
- №6607 Гракове – Шевченкове-Південне;
- №6608 Шевченково-Південне – Харків-Пасажирський.
Також залізничники повідомили, що з технічних причин на Харківщині на 45 хвилин затримується рейс №6601 Харків-Пасажирський – Шевченкове-Південне, що рухається від станції Коробчине.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 10:25;