По средам на Харьковщине не будут ходить некоторые электрички – причина

Транспорт 10:25   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за плановых работ, которые на данный момент проводят сразу в нескольких областях страны, в том числе и на Харьковщине, вынуждены ввести временные ограничения в движении пригородных поездов. 

По-новому будут ходить электрички в Киевской, Ивано-Франсковской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

С 7 апреля сменяют периодичность курсирования некоторые пригородные поезда. В частности, будут выходить в рейс ежедневно, кроме среды:

  • №6601 Харьков-Пассажирский – Шевченково-Южное;
  • №6604 Шевченково-Южное – Граково;
  • №6607 Граково – Шевченково-Южное;
  • №6608 Шевченково-Южное – Харьков-Пассажирский.

Также железнодорожники сообщили, что по техническим причинам на Харьковщине на 45 минут задерживается рейс №6601 Харьков-Пассажирский — Шевченково-Южное, которые движется от станции Коробчино.

