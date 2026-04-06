По средам на Харьковщине не будут ходить некоторые электрички – причина

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за плановых работ, которые на данный момент проводят сразу в нескольких областях страны, в том числе и на Харьковщине, вынуждены ввести временные ограничения в движении пригородных поездов.

По-новому будут ходить электрички в Киевской, Ивано-Франсковской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

С 7 апреля сменяют периодичность курсирования некоторые пригородные поезда. В частности, будут выходить в рейс ежедневно, кроме среды:

№6601 Харьков-Пассажирский – Шевченково-Южное;

№6604 Шевченково-Южное – Граково;

№6607 Граково – Шевченково-Южное;

№6608 Шевченково-Южное – Харьков-Пассажирский.

Также железнодорожники сообщили, что по техническим причинам на Харьковщине на 45 минут задерживается рейс №6601 Харьков-Пассажирский — Шевченково-Южное, которые движется от станции Коробчино.

Читайте также: На Харьковщине сегодня будут разминировать территории