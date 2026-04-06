По средам на Харьковщине не будут ходить некоторые электрички – причина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за плановых работ, которые на данный момент проводят сразу в нескольких областях страны, в том числе и на Харьковщине, вынуждены ввести временные ограничения в движении пригородных поездов.
По-новому будут ходить электрички в Киевской, Ивано-Франсковской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
С 7 апреля сменяют периодичность курсирования некоторые пригородные поезда. В частности, будут выходить в рейс ежедневно, кроме среды:
- №6601 Харьков-Пассажирский – Шевченково-Южное;
- №6604 Шевченково-Южное – Граково;
- №6607 Граково – Шевченково-Южное;
- №6608 Шевченково-Южное – Харьков-Пассажирский.
Также железнодорожники сообщили, что по техническим причинам на Харьковщине на 45 минут задерживается рейс №6601 Харьков-Пассажирский — Шевченково-Южное, которые движется от станции Коробчино.
Читайте также: На Харьковщине сегодня будут разминировать территории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина; Теги: пригородные поезда, транспорт, харьковщина, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «По средам на Харьковщине не будут ходить некоторые электрички – причина», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 10:25;