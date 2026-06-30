Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня

У середу, 1 липня, в Харкові не за маршрутом поїдуть трамваї №5 і 8, а на двох дорогах буде перекритий або обмежений рух, попередили в мерії.

“Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від РК “Вул. Одеська” до вул. Мухачова, і тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській і вул. Південнопроєктній буде припинений з 9:00 до 19:00 1 липня”, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У цей час трамваї №5 та 8 доїжджатимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість Одеської). Тролейбуси №6 частково їхатимуть звичайним маршрутом, але використовуючи автономний хід, тож інтервали будуть більшими. Ті тролейбуси, які не мають автономного ходу, прямуватимуть від Університетської до розворотного кола “Парк “Зустріч”. Трамвайні маршрути там, де вони тимчасово будуть недоступні, дублюватиме автобус від Одеської до Мухачова.

Також у міськраді попередили автомобілістів про зміни на дорогах: