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Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня

Транспорт 21:47   30.06.2026
Оксана Горун
Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня

У середу, 1 липня, в Харкові не за маршрутом поїдуть трамваї №5 і 8, а на двох дорогах буде перекритий або обмежений рух, попередили в мерії.

“Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від РК “Вул. Одеська” до вул. Мухачова, і тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Павла Тичини, вул. Деповській і вул. Південнопроєктній буде припинений з 9:00 до 19:00 1 липня”, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У цей час трамваї №5 та 8 доїжджатимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість Одеської). Тролейбуси №6 частково їхатимуть звичайним маршрутом, але використовуючи автономний хід, тож інтервали будуть більшими. Ті тролейбуси, які не мають автономного ходу, прямуватимуть від Університетської до розворотного кола “Парк “Зустріч”. Трамвайні маршрути там, де вони тимчасово будуть недоступні, дублюватиме автобус від Одеської до Мухачова.

Також у міськраді попередили автомобілістів про зміни на дорогах:

  • з 8:00 до 17:00 1 липня буде обмежено рух по вул. Отакара Яроша на ділянці вул. Клочківської до пр. Науки (там ремонтують дорогу);
  • вулиця Северина Потоцького на ділянці вул. Миру до пр. Героїв Харкова перекрита аж до 31 липня. Об’їхати можна вул. Миру, пр. Архітектора Альошина, пр. Героїв Харкова та ін.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 21:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 1 липня, в Харкові не за маршрутом поїдуть трамваї №5 і 8, а на двох дорогах буде перекритий або обмежений рух, попередили в мерії".