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Трамваи изменят маршруты, дороги перекроют: как проехать в Харькове 1 июля

Транспорт 21:47   30.06.2026
Оксана Горун
Трамваи изменят маршруты, дороги перекроют: как проехать в Харькове 1 июля

В среду, 1 июля, в Харькове не по маршруту поедут трамваи №5 и 8, на двух дорогах будет перекрыто или ограничено движение, предупредили в мэрии.

«Движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от РК «Ул. Одесская» до ул. Мухачева и троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на ул. Павла Тычины, ул. Деповской и ул. Южнопроектной будет приостановлено с 9:00 до 19:00 1 июля», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время трамваи №5 и 8 будут доезжать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо Одесской). Троллейбусы №6 частично будут ехать по обычному маршруту, но используя автономный ход, поэтому интервалы будут больше. Те троллейбусы, у которых автономного хода нет, будут следовать от Университетской к разворотному кругу «Парк «Зустріч». Трамвайные маршруты там, где они временно будут недоступны, будет дублировать автобус от Одесской до Мухачева.

Также в горсовете предупредили автомобилистов об изменениях на дорогах:

  • с 8:00 до 17:00 1 июля будет ограничено движение по ул. Отакара Яроша на участке от ул. Клочковской до пр. Науки (там ремонтируют дорогу);
  • улица Северина Потоцкого на участке от ул. Мира до пр. Героев Харькова перекрыта вплоть до 31 июля. Объехать можно по ул. Мира, пр. Архитектора Алешина, пр. Героев Харькова и др.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 21:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 июля, в Харькове не по маршруту поедут трамваи №5 и 8, на двух дорогах будет перекрыто или ограничено движение, предупредили в мэрии".