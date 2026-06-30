Трамваи изменят маршруты, дороги перекроют: как проехать в Харькове 1 июля

В среду, 1 июля, в Харькове не по маршруту поедут трамваи №5 и 8, на двух дорогах будет перекрыто или ограничено движение, предупредили в мэрии.

«Движение трамваев по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от РК «Ул. Одесская» до ул. Мухачева и троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на ул. Павла Тычины, ул. Деповской и ул. Южнопроектной будет приостановлено с 9:00 до 19:00 1 июля», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время трамваи №5 и 8 будут доезжать до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо Одесской). Троллейбусы №6 частично будут ехать по обычному маршруту, но используя автономный ход, поэтому интервалы будут больше. Те троллейбусы, у которых автономного хода нет, будут следовать от Университетской к разворотному кругу «Парк «Зустріч». Трамвайные маршруты там, где они временно будут недоступны, будет дублировать автобус от Одесской до Мухачева.

Также в горсовете предупредили автомобилистов об изменениях на дорогах: