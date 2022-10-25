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Росія буде тільки прохачкою- Зеленський

Політика 22:38   25.10.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Росія буде тільки прохачкою- Зеленський

Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, вигадуючи різні нісенітниці про Україну.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:38;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось…".