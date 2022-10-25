Росія буде тільки прохачкою- Зеленський
Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, вигадуючи різні нісенітниці про Україну.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росія буде тільки прохачкою- Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 22:38;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось…".