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Россия будет только просительницей — Зеленский

Мир 22:38   25.10.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Россия будет только просительницей — Зеленский

Украина ломает так называемую вторую армию мира — и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные чепухи об Украине.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:38;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина ломает так называемую вторую армию мира — и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то…".