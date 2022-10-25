Россия будет только просительницей — Зеленский
Украина ломает так называемую вторую армию мира — и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные чепухи об Украине.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 22:38;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина ломает так называемую вторую армию мира — и теперь Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то…".