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На 9-й місяць війни російська армія навчилася відступати – Арестович

Світ 07:27   10.11.2022
Олексій Арестович
радник голови Офісу Президента України
На 9-й місяць війни російська армія навчилася відступати – Арестович

На 9-й місяць війни російська армія багато чому навчилася. Відступати. Відступ від першої лінії зіткнень дуже на високому рівні. Чи здаватимуть вони Херсон, чи готуються до міських боїв – подивимося. Але до кінця цієї війни вони відточать навички відступу до високого рівня. Ще відступати й відступати.

Автор: Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:27;

    • Кореспондент Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 9-й місяць війни російська армія багато чому навчилася. Відступати. Відступ від першої лінії зіткнень дуже на високому рівні. Чи…".