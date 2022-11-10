На 9-й місяць війни російська армія навчилася відступати – Арестович

На 9-й місяць війни російська армія багато чому навчилася. Відступати. Відступ від першої лінії зіткнень дуже на високому рівні. Чи здаватимуть вони Херсон, чи готуються до міських боїв – подивимося. Але до кінця цієї війни вони відточать навички відступу до високого рівня. Ще відступати й відступати.