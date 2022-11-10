На 9-й місяць війни російська армія навчилася відступати – Арестович
На 9-й місяць війни російська армія багато чому навчилася. Відступати. Відступ від першої лінії зіткнень дуже на високому рівні. Чи здаватимуть вони Херсон, чи готуються до міських боїв – подивимося. Але до кінця цієї війни вони відточать навички відступу до високого рівня. Ще відступати й відступати.
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Ви читали новину: «На 9-й місяць війни російська армія навчилася відступати – Арестович»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 07:27;
Кореспондент Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 9-й місяць війни російська армія багато чому навчилася. Відступати. Відступ від першої лінії зіткнень дуже на високому рівні. Чи…".