На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович
На 9-й месяц войны российская армия многому научилась. Отступать. Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Будут ли они сдавать Херсон или готовятся к городским боям — посмотрим. Но к концу этой войны они отточат навыки отступления до высокого уровня. Еще отступать и отступать.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:27;
Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 9-й месяц войны российская армия многому научилась. Отступать. Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Будут ли они…".