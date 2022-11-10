Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович

Мир 07:27   10.11.2022
Алексей Арестович
советник главы Офиса Президента Украины
На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович

На 9-й месяц войны российская армия многому научилась. Отступать. Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Будут ли они сдавать Херсон или готовятся к городским боям — посмотрим. Но к концу этой войны они отточат навыки отступления до высокого уровня. Еще отступать и отступать.

Автор: Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины

Новости по теме:

07:40
Бутусов сообщил, что сейчас происходит под Херсоном
18:46
Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк
17:47
Российское командование заявило, что выводит войска из Херсона (видео)
21:36
Украинцы способны захватить правобережье Херсонщины — глава Пентагона
21:36
Результаты Рамштайна до позавчера были отдаленной перспективой — Арестович

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 07:27;

    • Корреспондент Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 9-й месяц войны российская армия многому научилась. Отступать. Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Будут ли они…".