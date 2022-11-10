На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович

На 9-й месяц войны российская армия многому научилась. Отступать. Отступление от первой линии боестолкновений очень на высоком уровне. Будут ли они сдавать Херсон или готовятся к городским боям — посмотрим. Но к концу этой войны они отточат навыки отступления до высокого уровня. Еще отступать и отступать.