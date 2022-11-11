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Бутусов висміяв спроби роспропаганди видати здачу Херсона за успіх

Політика 12:03   11.11.2022
Юрій Бутусов
воєнкор
Бутусов висміяв спроби роспропаганди видати здачу Херсона за успіх Фото: фейсбук Юрія Бутусова

1941-й рік, на всесоюзному радіо виступає Жуков: “Товаришу Сталіне, щоб не ризикувати життям радянських військовослужбовців ми прийняли рішення залишити Херсон, оборона нашого міста недоцільна”. Сталін по радіо відповідає: “Так, звичайно, життя наших солдатів найважливіше, відходьте, товариші, у нас ще багато міст. Тільки труну з Потьомкіним заберіть, його села це все-таки символ Росії”. Блогер Еренбург у газеті “Правда”: “Наші війська провели успішну операцію, ми зірвали плани нацистів та пішли з Херсона самі! Ура, товариші!”

Автор: Юрій Бутусов, воєнкор, редактор "Цензор.НЕТ"

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:03;

    • Кореспондент Юрій Бутусов, воєнкор, редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "1941-й рік, на всесоюзному радіо виступає Жуков: “Товаришу Сталіне, щоб не ризикувати життям радянських військовослужбовців ми прийняли рішення залишити Херсон,…".