Бутусов висміяв спроби роспропаганди видати здачу Херсона за успіх
Фото: фейсбук Юрія Бутусова
1941-й рік, на всесоюзному радіо виступає Жуков: “Товаришу Сталіне, щоб не ризикувати життям радянських військовослужбовців ми прийняли рішення залишити Херсон, оборона нашого міста недоцільна”. Сталін по радіо відповідає: “Так, звичайно, життя наших солдатів найважливіше, відходьте, товариші, у нас ще багато міст. Тільки труну з Потьомкіним заберіть, його села це все-таки символ Росії”. Блогер Еренбург у газеті “Правда”: “Наші війська провели успішну операцію, ми зірвали плани нацистів та пішли з Херсона самі! Ура, товариші!”
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 12:03;
Кореспондент Юрій Бутусов, воєнкор, редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "1941-й рік, на всесоюзному радіо виступає Жуков: “Товаришу Сталіне, щоб не ризикувати життям радянських військовослужбовців ми прийняли рішення залишити Херсон,…".