Бутусов висміяв спроби роспропаганди видати здачу Херсона за успіх

1941-й рік, на всесоюзному радіо виступає Жуков: “Товаришу Сталіне, щоб не ризикувати життям радянських військовослужбовців ми прийняли рішення залишити Херсон, оборона нашого міста недоцільна”. Сталін по радіо відповідає: “Так, звичайно, життя наших солдатів найважливіше, відходьте, товариші, у нас ще багато міст. Тільки труну з Потьомкіним заберіть, його села це все-таки символ Росії”. Блогер Еренбург у газеті “Правда”: “Наші війська провели успішну операцію, ми зірвали плани нацистів та пішли з Херсона самі! Ура, товариші!”