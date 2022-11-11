Live
  • Пятница 11.11.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Бутусов высмеял попытки роспропаганды выдать сдачу Херсона за успех

Мир 12:03   11.11.2022
Юрий Бутусов
военкор
Бутусов высмеял попытки роспропаганды выдать сдачу Херсона за успех Фото: facebook Юрия Бутусова

1941-й год, на всесоюзном радио выступает Жуков: «Товарищ Сталин, чтобы не рисковать жизнями советских военнослужащих мы приняли решение оставить Херсон, оборона нашего города нецелесообразна». Сталин по радио отвечает: «Да, конечно, жизни наших солдат важнее всего, отходите, товарищи, у нас ещё много городов. Только гроб с Потемкиным заберите, его деревни это все-таки символ России». Блогер Эренбург в газете «Правда»: «Наши войска провели успешную операцию, мы сорвали планы нацистов и ушли из Херсона сами! Ура, товарищи!»

Автор: Юрий Бутусов, военкор, редактор "Цензор.НЕТ"

Новости по теме:

13:22
Залужный рассказал об отступлении россиян под Херсоном
07:56
Херсон оставляют — иудушки не нужны — Казанский о смерти Стремоусова
07:40
Бутусов сообщил, что сейчас происходит под Херсоном
07:27
На 9-й месяц войны российская армия научилась отступать — Арестович
18:46
Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя — Подоляк

  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бутусов высмеял попытки роспропаганды выдать сдачу Херсона за успех»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 12:03;

    • Корреспондент Юрий Бутусов, военкор, редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1941-й год, на всесоюзном радио выступает Жуков: «Товарищ Сталин, чтобы не рисковать жизнями советских военнослужащих мы приняли решение оставить Херсон,…".