Бутусов высмеял попытки роспропаганды выдать сдачу Херсона за успех
Фото: facebook Юрия Бутусова
1941-й год, на всесоюзном радио выступает Жуков: «Товарищ Сталин, чтобы не рисковать жизнями советских военнослужащих мы приняли решение оставить Херсон, оборона нашего города нецелесообразна». Сталин по радио отвечает: «Да, конечно, жизни наших солдат важнее всего, отходите, товарищи, у нас ещё много городов. Только гроб с Потемкиным заберите, его деревни это все-таки символ России». Блогер Эренбург в газете «Правда»: «Наши войска провели успешную операцию, мы сорвали планы нацистов и ушли из Херсона сами! Ура, товарищи!»
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 12:03;
Корреспондент Юрий Бутусов, военкор, редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1941-й год, на всесоюзном радио выступает Жуков: «Товарищ Сталин, чтобы не рисковать жизнями советских военнослужащих мы приняли решение оставить Херсон,…".