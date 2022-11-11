Бутусов высмеял попытки роспропаганды выдать сдачу Херсона за успех

1941-й год, на всесоюзном радио выступает Жуков: «Товарищ Сталин, чтобы не рисковать жизнями советских военнослужащих мы приняли решение оставить Херсон, оборона нашего города нецелесообразна». Сталин по радио отвечает: «Да, конечно, жизни наших солдат важнее всего, отходите, товарищи, у нас ещё много городов. Только гроб с Потемкиным заберите, его деревни это все-таки символ России». Блогер Эренбург в газете «Правда»: «Наши войска провели успешную операцию, мы сорвали планы нацистов и ушли из Херсона сами! Ура, товарищи!»