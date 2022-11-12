Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес

У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли він теж зданий, прості люди Росії повинні обов’язково спитати себе: “Для чого все це було?” Російська армія зазнала величезних людських втрат у результаті свого незаконного вторгнення й досягла лише міжнародної ізоляції та приниження.