Live
  • Субота 12.11.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес

Політика 21:09   12.11.2022
Бен Уоллес
министр обороны Великобритании 
Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес Фото: Voice of America

У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли він теж зданий, прості люди Росії повинні обов’язково спитати себе: “Для чого все це було?” Російська армія зазнала величезних людських втрат у результаті свого незаконного вторгнення й досягла лише міжнародної ізоляції та приниження.

Автор: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании 

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 21:09;

    • Кореспондент Бен Уоллес, министр обороны Великобритании  у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли він теж зданий, прості люди…".