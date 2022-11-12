Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес
Фото: Voice of America
У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли він теж зданий, прості люди Росії повинні обов’язково спитати себе: “Для чого все це було?” Російська армія зазнала величезних людських втрат у результаті свого незаконного вторгнення й досягла лише міжнародної ізоляції та приниження.
Ви читали новину: «Люди Росії повинні запитати себе: “Для чого все це було?” – Уоллес»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 21:09;
Кореспондент Бен Уоллес, министр обороны Великобритании у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли він теж зданий, прості люди…".